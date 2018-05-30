AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Ünal'a, AK Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde parlamento çoğunluğunu elde edemeyeceği iddiaları ve böyle bir durumda sorun oluşup oluşmayacağı soruldu.

"Öyle bir ihtimal görmüyoruz. AK Parti şu anda 1 Kasım'dan geriye düşmüş değil." diyen Ünal şöyle konuştu:

"Seçimlerin psikolojisini etkilemek için sahaya bazı fikirler pompalanıyor. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim ama genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermeyeceğim', 'AK Parti, 1 Kasım'ın gerisine düşmüş durumda' gibi bir takım söylentiler yayıldı. AK Parti, son genel seçimlerin yapıldığı 1 Kasım 2015'teki pozisyonunu koruyor. Bunun yanına da Cumhur İttifakı'nın, MHP ve BBP'nin oylarını da koyduğunuzda, Meclis ile ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor."

Ünal, anketlere göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54, AK Parti'nin yüzde 46-47 göründüğünü dile getirdi.