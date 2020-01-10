Mahir Ünal'dan Libya açıklaması: Arabuluculuk söz konusu değil

Mahir Ünal, Libya konusunda Rusya ile yapılan çağrıya yönelik arabuluculuk iddialarına ''arabuluculuk iki meşru yapı arasında olur'' diyerek yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısını değerlendirdi.

Ünal herhangi bir arabuluculuğun söz konusu olmadığını söyledi, arabuluculuk iki meşru yapı arasında olur ifadesini kullandı.



CHP LİBYA TARTIŞMASI

Ateşkes çağrısı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hafter'e meşruiyet kazandırma çabası içine girdiğini söyleyen Ünal, "CHP'nin bu çabasını anlamakta güçlük çekiyorum" ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ilişkin emperyal bir çabası olmadığını söyleyen Ünal, "Türkiye kendi kıta sahanlığı ve haklarını korumaya çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin bölgede yaşanan sorunlara rağmen istikrar adası olduğunu belirten Ünal; Suriye, Libya ve İran gibi konu başlıklarında doğal liderlik vasfını sürdürdüğünü belirtti.



VİDEO: LİBYA VE SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI (ARŞİV)