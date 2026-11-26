Mersin'de Aile Mahkemesi, bir kadın tarafından açılan davada, tarafların boşanmasına karar verdi. Dava dosyasına göre, anlaşmalı boşanma davası için süren yargılama sonrasında, aile mahkemesi, kadının talebine göre evliliği sonlandırdı. Dava açan kadın ve erkek, kararı istinafa taşımadı, karar da kesinleşti.

Dosya, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün dikkatini çekti ve kanun yararına temyiz talebinde bulunuldu.

Doysa bu itiraz üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Daire, dosya üzerinde yaptığı incelemede, boşanma davasını açan kadının Suriye vatandaşı olduğunu, hakkında dava açılan erkeğin de Suriye vatandaşı olduğunu dikkate aldı. Daire, erkeğin Türk vatandaşı olması nedeniyle, davanın Türk hukukuna göre ele alınacağına da dikkat çekerek, “Davalının nüfus kaydına göre evli olmadığı” bulgusunu ortaya koydu.

Yani, dava evlilik bağı yokken açılmıştı ancak mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar vermişti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2026 yılına ait 7540 esas sayılı kararında, “Mahkemece geçerli bir evlilik bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın boyanma kararı verilmesinin hukuki yarar sağlamayacağı” sonucuna varılarak, hükmün kanun yararına bozulması istendi.