Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayatını kaybeden teksitil firması sahibi Cahit Ecesoy'un boşandığı ilk eşi Nilüfer Besler, nafakalarının ödenmediği iddiasıyla merhumun ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında 20 milyonluk icra takibi başlattı.

Haczedilenler arasında golden retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek de vardı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Pervin Ecesoy köpeğinin haczedilmesine itiraz etti.

İtirazı kabul eden mahkeme örnek bir kararla haczi kaldırdı. Mahkemenin gerekçeli kararında özetle şöyle denildi:

"1 Temmuz 2009 tarihli 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5/5 maddesinde 'ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemez' şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Aynı şekilde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de hayvan hak sahibi bir canlı olarak kabul edimektedir. Hayvanın bir canlı olarak 'hak ehliyeti' ehliyeti bulunmaktadır. O halde ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanı niteliğinde olan evcil köpeğin haczedilmesi ulusal ve uluslararası yasa normlarına açıkça aykırıdır. Çorlu 4. İcra Müdürlüğü tarafından haczedilen golden cinsi köpek üzerindeki haczin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir.