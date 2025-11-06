Mahkeme, zincir markete kapatma cezasında belediyeyi haklı buldu

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi’nin 2024 yılında bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yapıldığı gerekçesiyle 3 gün kapatma kararı verdiği zincir marketin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme kararında belediyelerin bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmeleri denetleme yetkisinin yanında kapatma yetkisinin de olduğu belirtildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Mahkemenin, özellikle belediyelere emsal nitelik oluşturacak karar verdiğini söyleyen Tahmazoğlu,

"Belediyenin denetim yetkisi olduğunu, iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu belediyenin bozuk ürün veya son kullanma tarihi geçmiş iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu bunun da hukuka ve kanuna uygun olduğunu mahkeme oy birliği ile karar verdi” dedi.



“SATIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ OLDU"

Tahmazoğlu, halk sağlığını önemsediklerini ve işletme denetimlerinin kararlılıkla devam ettireceklerini ifade ederek, “Bu tür bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ise tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerlerini kapatma kararı aldık. Bu tarihten sonra bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüş oldu” diye konuştu.