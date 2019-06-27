Ankara Büyüksehir Belediyesi şirketlerinden Belko'nun yönetimini tescil ettirmek için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, 22  Mayıs'ta bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek reddedildi. Konu mahkemeye taşındı.

10. Asliye Ticaret Mahkemesi, genelgeyi yasaya aykırı bularak yapılan itirazı kabul etti. Bunun üzerine sözkonusu atama yapıldı.

Ancak Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na yapılan atama da, bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmedi.

Konu yine yargıya taşındı. 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı.