Ankara Büyüksehir Belediyesi şirketlerinden Belko'nun yönetimini tescil ettirmek için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, 22 Mayıs'ta bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek reddedildi. Konu mahkemeye taşındı.
10. Asliye Ticaret Mahkemesi, genelgeyi yasaya aykırı bularak yapılan itirazı kabul etti. Bunun üzerine sözkonusu atama yapıldı.
Ancak Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na yapılan atama da, bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmedi.
Konu yine yargıya taşındı. 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapıldı.
Mahkemeden 'atama genelgesi' kararı: Yasaya aykırı
NTV HaberTürkiye
Ticaret Bakanlığı'nın belediye iştiraklerine atama yapma yetkisinin belediye meclislerinde olduğuna ilişkin genelgesi tartışılıyor. Daha önce Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin genelgeyi Belediyeler Yasası’na aykırı bulduğu ortaya çıktı.
Ankara Büyüksehir Belediyesi şirketlerinden Belko'nun yönetimini tescil ettirmek için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, 22 Mayıs'ta bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek reddedildi. Konu mahkemeye taşındı.