Mahkemeden CHP kurultayı kararı: Lütfü Savaş’ın talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025’te yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin yeni bir karar verildi.



Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Özel’in olağanüstü kurultay kararını yargıya taşımıştı.



Başvuru Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi.



Mahkemenin ara kararında, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği, yargılama sırasında ayrıca davalı tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün tedbiren durdurulmasının talep edildiği hatırlatıldı.



“KURULTAY, GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA DAVA KONUSU OLABİLİR”



Yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği, tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir uygulanabileceği belirtilen kararda, bunun yanı sıra tüzel kişilik faaliyetlerinin de gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebileceği aktarıldı.



İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ



Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri ile talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.



Kararda, “Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.