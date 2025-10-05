Mahkemeden emsal karar: Kapatılmıştı, yeniden belde oluyor

Ankara 15. İdare Mahkemesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle kapatılan beldelerle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı.



Yaklaşık dört yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda Karabulduk Beldesi için verilen yürütmeyi durdurma kararı, yeniden belde statüsüne dönüşün önünü açtı.



Sürecin tamamlanması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını bekleniliyor.