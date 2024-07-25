Mahkemeden emsal karar: Ölen kanser hastasının ilacı için iade kararı

Ankara'da akciğer kanseri tedavisi görürken hastanede kaptığı enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden Nurettin Boyar'ın kızı, babasının kullandığı kanser ilacının ücretini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) talep etti. SGK, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ret cevabı verirken mirasçılar mahkeme yolunu tuttu. Mahkeme ise ilaç için ödenen 147 bin 908 lira 52 kuruşun yasal faiziyle Nurettin Boyar'ın mirasçılarına ödenmesine karar verdi.

Mahkemeden emsal karar: Ölen kanser hastasının ilacı için iade kararı

Ankara'da rahatsızlanınca hastaneye başvuran Nurettin Boyar’a, akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Doktorları Boyar'a, hastalığı ilerlediği için standart tedavi yöntemleri kemoterapi ve radyoterapi yerine akıllı ilaç kullanması gerektiğini söyledi.

Aile, durumun aciliyeti nedeniyle reçete edilen ilacını kendi imkanları ile aldı. İlacı kullanan ve hastalığında gerileme görülen Boyar, 12 Nisan 2023'te PET çekimi için gittiği hastanede kaptığı enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.

Mahkemeden emsal karar: Ölen kanser hastasının ilacı için iade kararı - 1

Nurettin Boyar'ın kızı Sevcan Özmen, babasının tedavi kapsamında kullandığı ilacının ücretinin geri ödenmesi için 'ya başvurdu.

Talebi değerlendiren SGK, ilaç geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle iade yapılmayacağını bildirdi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Özmen, bunun üzerine Ankara İş Mahkemesi'ne başvurdu.

SGK, söz konusu ilacın listelerinde yer almaması nedeniyle ilaç bedelinin karşılanamadığını, kurumca tesis edilen işlemin yasaya ve mevzuata uygun olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istedi. Mahkeme ise 9 Temmuz 2024 tarihli kararında başvuruyu kabul etti.

Mahkeme kararında hastane tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanımı zorunlu olduğu, bilinen tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve yararlı olduğu düşünüldüğü kaydedildi.

Uzman raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğu ve söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılmasının zorunlu olduğu, ilacın muadilinin bulunmadığı belirtilerek, 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin Boyar'ın eşi Nermin Boyar ve çocukları Kadir Ferhat Boyar ile Sevcan Özmen'e geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

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