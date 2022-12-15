Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Başına ağaç düşen kadın tazminat kazandı

Üzerine düşen çürümüş ağaç nedeniyle yaralanan kadın, Karabağlar Belediyesine açtığı davayı kazandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 Şubat'ta meydana gelen olayda Annesini hastaneye götüren Hatice İnce'nin (55) kafasına ağaç düştü ve yere yığıldı.

Çürümüş ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanan İnce, bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayda kusurlu olduğu gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açan Hatice İnce, 2 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, hizmet kusuru işlediği değerlendirilen belediyenin İnce’ye 40 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Olay sonrası fiziksel ve psikolojik olarak sorunlar yaşadığını, söz konusu çürümüş ağacın kaldırılması için belediyeye defalarca şikayette bulunulduğunu belirten İnce, “Karabağlar Belediyesi'nin çürümüş ağaçları denetleyerek temizlemesi gerekirdi. Bakım yapmaları gerekirdi" dedi.

"FELÇ OLABİLİRDİM"

Yaşadığı olaya ilişkin konuşan İnce, ağacın çürümüş olduğunu kökü bile kalmadığını ifade etti. İnce, "Zaten Karabağlar Belediyesine sürekli ağacın kaldırılması için şikayet ediliyormuş ama ilgilenen olmamış. Annemin anlattığına göre ağaç üzerimdeymiş ve kafamdan dökülen kanlar gözüme dolmuş. Şok halindeymişim" dedi.

Olay sonrası gözlerinin daha az görmeye başladığını söyleyen İnce, denge problemleri yaşadığını öte yandan psikolojik olarak da etkilendiğini dile getirdi.



"AĞACI MI ŞİKAYET EDECEKSİN?"

Ağacın kuruduğunu ve bir ihmalsizlik olduğunu ile vurgulayan İnce, çevresinde 'Davayı kazanamazsın', 'Ağacı mı şikayet edeceksin?' diyenler olduğunu belirtti.



"HİZMET KUSURU"

İnce’nin avukatı Mutlu Çakır ise belediyenin hizmet kusuru işlediğini ifade etti. Olayla ilgili hem maddi hem de manevi tazminat davası açtıklarını kaydeden Çakır, "Manevi yönden davamızı tam olarak kabul etti ve 40 bin TL manevi tazminata hükmetti. Bu emsal bir karar niteliğindedir" dedi.

Çakır, belediyenin davayı istinafa taşıdığını sözlerine ekledi.