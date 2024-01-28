Mahkemeden emsal olacak boşanma davası kararı: “Duş almadı, dişlerini haftada sadece 1 kez fırçaladı”

Ankara’da yaşayan A.Y., eşi C.Y.’nin duş almayıp aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalayarak kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı.



19’uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.Y., kocası hakkındaki iddiaları şahitleriyle de kanıtladı.



Mahkeme, C.Y.’yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.



YARGITAY KARARI ONADI



Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2’nci Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti.



Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

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