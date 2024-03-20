Mahkemeden Gezi Parkı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim’deki Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sutan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili açtığı dava sonuçlandı.
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çekerek, parkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.
Davaya ilişkin süreç istinaf mahkemesinde devam edecek.
Yargıtay aşamasının da İBB lehine sonuçlanması halinde, Gezi Parkı iBB mülkiyetine geçecek.
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