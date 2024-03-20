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Mahkemeden Gezi Parkı kararı

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Taksim’deki Gezi Parkı’nın Sutan Bayezid Vakfı’na devrini yasaya aykırı buldu. Mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapunun iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tesciline karar verdi. Davaya ilişkin sürece, istinaf mahkemesinde devam edilecek.

Mahkemeden Gezi Parkı kararı

Büyükşehir Belediyesi’nin ’deki ’nın mülkiyetinin Sutan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili açtığı dava sonuçlandı.

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çekerek, parkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.

Davaya ilişkin süreç istinaf mahkemesinde devam edecek.

Yargıtay aşamasının da İBB lehine sonuçlanması halinde, Gezi Parkı iBB mülkiyetine geçecek.

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