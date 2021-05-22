Mahkemeden İBB'nin TÜRGEV yurtlarıyla ilgili karara iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarınının kullanımını, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'den alan kararı hukuka aykırı bulundu. Belediyenin sözleşmeyi fesih kararı iptal edildi.



Fesih kararı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından alınmış; TÜRGEV kararı yargıya taşımıştı.

Dava İstanbul 14. İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme belediyenin fesih kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve işlemin iptaline karar verdi.



Mahkemenin karar metninde, 2015'teki meclis kararına istinaden taraflar arasında imzalarak yürürlüğe giren protokolün, protokolde belirtilen süre sonuna kadar yürürlükte olacağı belirtildi.



İptal kararında, dava konusu işlem tarihinde ise TÜRGEV kullanımında olan taşınmazların kira sözleşmelerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?



TÜRGEV, Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmeyi fesih kararıyla 2019'da 3 yurt bir de gençlik merkezi binasını tahliye etmişti.

