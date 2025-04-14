Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.



Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.



Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.



23 MART'TA TUTUKLANDI



İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart gününden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.