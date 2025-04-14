Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu.

Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.

23 MART'TA TUTUKLANDI

İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart gününden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

İmamoğlu için imza kampanyası

İmamoğlu için imza kampanyası

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