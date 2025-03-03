Mahkemeden İnan Kıraç kararı: Vasileri belli oldu

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.



Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç için Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atadı.



BANKA HESAPLARINA VESAYET TEDBİR ŞERHİ



Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açmıştı.



Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.

