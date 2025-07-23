Mahkemeden kanser ilacı kararı

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser ilaçlarına ilişkin emsal bir karara imza attı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.



İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.



Kararda, Anayasa'nın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.