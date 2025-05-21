Mahkemeden miras kararı: Babadan kalan ev için tazminat ödeyecek
Ankara'da mahkeme, babasından miras kalan evde oturan Serkan C.'nin, kardeşi Hakan C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak üç kardeşe kaldı.
Daha sonra kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı.
Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı.
KİRA VERMESİNİ TALEP ETTİ
Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti.
OLAY, YARGIYA TAŞINDI
Serkan C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı.
Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme Hakan C.'yi haklı bularak talebini kabul etti.
218 BİN TL ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILDI
Mahkeme, Serkan C.'nin 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine karar verdi.
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