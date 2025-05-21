Mahkemeden miras kararı: Babadan kalan ev için tazminat ödeyecek

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak üç kardeşe kaldı.

Daha sonra kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı.

Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı.

KİRA VERMESİNİ TALEP ETTİ

Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti.

