Mahkemeden Osman Kavala kararı

Gezi Parkı davası İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülmeye başlandı.



17 kişinin ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ iddiasıyla tekrar yargılandığı duruşmada tutuklu iş insanı Osman Kavala kendilerine yönelik yapılan suçlamalarda reddetti.



Kavala, "Asıl amaç başka davalarla birleştirmenin yolunu açmaktır. Hükümeti devirmek için faaliyet içinde olduğumuz iddia ediliyor. Hiçbir somut delile dayandırılmıyor" dedi.



Mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi.



Çarşı davası dosyasının mahkemesinden istenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

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