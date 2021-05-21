Mahkemeden Osman Kavala kararı

Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine başlandı. Mahkeme, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

İHA - NTV Haber 21.05.2021 - 15:37

Mahkemeden Osman Kavala kararı

İlişkili Haberler

Kavala iddianamesi kabul edildi

Kavala iddianamesi kabul edildi

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Gezi Parkı davası İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülmeye başlandı.

17 kişinin ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ iddiasıyla tekrar yargılandığı duruşmada tutuklu iş insanı Osman Kavala kendilerine yönelik yapılan suçlamalarda reddetti.

Kavala, "Asıl amaç başka davalarla birleştirmenin yolunu açmaktır. Hükümeti devirmek için faaliyet içinde olduğumuz iddia ediliyor. Hiçbir somut delile dayandırılmıyor" dedi.

Mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Çarşı davası dosyasının mahkemesinden istenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 6 Ağustos'a erteledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...