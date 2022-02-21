Mahkemeden Osman Kavala kararı

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:33
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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Çarşı davasının Gezi Parkı ana davasından ayrılmasına karar verdi. Dosya, mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilecek.
Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.