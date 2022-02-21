Mahkemeden Osman Kavala kararı

Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Daha önceden birleştirilen Çarşı ve Gezi Parkı davaları ise ayrıldı.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 12:33

Mahkemeden Osman Kavala kararı
Osman Kavala 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor

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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Çarşı davasının Gezi Parkı ana davasından ayrılmasına karar verdi. Dosya, mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilecek.

Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.

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