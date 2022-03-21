Mahkemeden Osman Kavala kararı

İstanbul'da görülen 17 sanıklı Gezi Parkı davasında tek tutuklu sanık olan Osman Kavala'nın tahliye talebi kabul edilmedi.

Savcılık, Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyor.



Gezi Parkı davasında savcılık mütalaasının ardından ilk duruşma görüldü.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR



17 sanıklı davada savcılık, 1602 gündür tutuklu olan Osman Kavala ile birlikte Mimar Mücella Yapıcı'nın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyor.



KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Osman Kavala, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 22 NİSAN'DA



Avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme bu talebi yerinde buldu.

Bir sonraki duruşma 22 Nisan'da görülecek.