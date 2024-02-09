Mahkemeden özel okulun fahiş kitap ücreti hakkında emsal karar

"BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURMAK İSTEDİM"



Oğlunun özel okula devam ettiğini belirten Yalman, "Pek çok veli, bana çocuğumun mobbinge uğrayabileceğini ya da baskıyla karşılaşıp, herhangi bir sorun yaşayabileceğini söyledi. Ben de toplu olarak dava açmayı teklif ettim ama kabul etmediler. Çünkü veliler, bu durumda çocuklarının dışlanması korkusu yaşabileceğini düşünüyor ya da çok önemsemeyerek uğraşmak istemiyor. Her şeye rağmen bu hukuksuzluğa karşı durmak istedim." diye konuştu.



"HUKUKİ HAKLARINI ARASINLAR"



Kararın bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Yalman, haksızlık karşısında herkesin hakkını araması gerektiğini söyledi. Yalman, "Çocuğuma böyle bir haksızlık karşısında bir duruş nasıl sergilenmeli, bunun da mesajını vermek istedim. Çünkü geri ödemesini alacağım meblağ açıkçası, çok yüksek değil. Okul yönetimlerinin pervasızlıklarına velilerin duruşu açısından bu davanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm veliler korkmadan, yılmadan böylesi dayatmalar karşısında hukuki haklarını arasın." dedi.



"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN"



​Yalman'ın avukatı Mustafa Alper Oral da şöyle konuştu:



"İmzalanan sözleşme gereği özel okul, mayıs ayına kadar kitap ücretini ve diğer yan ücretleri belirlemek zorunda. Mayıs ayında müvekkilime ve diğer velilere 8 bin 450 lira olarak kitap bedeli belirtiliyor. Eylül ayında ise 11 bin 850 lira olarak bu bedel belirtiliyor. Müvekkilim aradaki bedeli kabul etmiyor. Müvekkillerimize, alanında uzman meslektaşlarımıza başvurarak, bu hususta gerek tüketici arabuluculuğuna gerek miktara göre tüketici hakem heyetine başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz."

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