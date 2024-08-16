Mahkemeden valiliği kararına ret: 7 kişi hakkında soruşturma izni

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği’nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 7 kişi hakkında yeterli suç şüphesi bulunduğundan soruşturma izni verildi.

Mahkemeden valiliği kararına ret: 7 kişi hakkında soruşturma izni

Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı.

35 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada zemin katta bulunan pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında alınan bu raporla birlikte toplanan tüm delil, belge, fotoğraf ve videolar nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.

Üniversiteden gelen bilirkişi raporunda binanın yapım aşamasında ve daha sonra yapılan tadilatta görevli olanlar asli kusurlu, bu çalışmaları denetlemekle görevli Kahramanmaraş Belediyesi ile Onikişubat Belediyesi personelleri ise tali kusurlu gösterildi.

Mahkemeden valiliği kararına ret: 7 kişi hakkında soruşturma izni - 1

Raporun ardından soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, zemin kattaki pastanenin işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın (52) "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, binanın müteahhidi tutuksuz Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul tutuklu Mehmet Tekin (60) hakkında ise "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Raporda tali kusurlu gösterilen kamu görevlilerinin dosyası ise ayrıldı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Şüphelilerin yargılanmalarına devam edilirken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Y., mimar Veli Ç., mimar Mehmet D., depremde yaşamını yitiren inşaat mühendisi Ali Özcan K., Onikişubat Belediyesi personelleri İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait A., inşaat mühendisi Ali G., İnşaat Teknikeri Mehmet Akif C. ile makine mühendisi Mustafa Ş. hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma izni verilmesi için hazırladığı dosyayı Kahramanmaraş Valiliği’ne gönderdi.

Talebi değerlendiren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, haklarında soruşturma başlatılması talep edilen kişilerin ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket ettiklerini belirterek soruşturma izni vermezken, kararının gerekçesinde şöyle dedi:

“Bahse konu olayla ilgili olarak ön inceleme raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde yer alan ‘Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma, Görevi kötüye kullanma’ suçunun oluşmadığı, dolayısıyla ön inceleme raporu doğrultusunda 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu’nun 3’üncü ve 6’ncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verdim.”

Mahkemeden valiliği kararına ret: 7 kişi hakkında soruşturma izni - 2

6’NCI İDARİ DAVA DAİRESİ: SORUŞTURMA YAPILMASINA YETER DERECEDE SUÇ ŞÜPHESİ MEVCUT

Kararın soruşturma dosyasına girmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile binada ölenlerin yakınları Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti. İtirazları değerlendiren 6’ncı İdari Dava Dairesi, görevlilerden birinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararda, KTÜ tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, kişilerin tali kusurlu olduğu yönünde görüş ve tespitlere yer verildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Dosyada mevcut diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında, olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu ve adı geçen yetkililerin cezai sorumluluğu gerektiren bir ihmalinin bulunup bulunmadığı hususunun kapsamlı adli soruşturma ile ortaya konulabileceği sonuç ve kanaatine varıldığından, soruşturma izni verilmemesine dair itiraz konusu kararda hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle itiraza konu soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçen Fahri Y., Veli Ç., Mehmet D., Sait A., Ali G., Mehmet Akif C. ve Mustafa Ş. hakkında soruşturma izni verilmesine, oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.”

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