Mahkemelerin canlı yayınlanması önerisi reddedildi

CHP, mayıs ayında seçimle gelinen kamu görevlerinde davaların TRT'den canlı yayınlanmasını öngören kanun teklifi hazırlamıştı.

Dün Genel Kurul'da bu teklifin gündeme alınmasına ilişkin önerge verildi.

CHP'nin önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürecin başından bu yana dile getirdiği "Duruşmalar canlı yayınlansın" talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti.

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun maşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz." demişti.

ERDOĞAN: HAYIRLISI OLUR

Bahçeli'nin ifadelerinin ardından ilgili konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yorum yaptı.

Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur." dedi.