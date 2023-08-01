Mahkemenin kanser ilacı kararı AYM'ye taşındı

Emine Acemoğlu'na İstanbul'da sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra yolu kanseri teşhisi konuldu.



Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için "ivosidenib" etken maddeli "Tibsovo" adlı ilacın kullanılacağı belirtildi. Acemoğlu, yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.



İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE RET

Hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Acemoğlu, ilacın SGK tarafından karşılanması için avukatı aracılığıyla Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açarken, yargı sürecinde nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesini talep etti.



Ancak Ankara 3'üncü İş Mahkemesi, uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği, davanın esasını çözer mahiyette ve hüküm etkisi doğuracak yönde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir şartlarının oluşmadığına hükmetti.

