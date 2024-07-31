Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadesini kullandı.

Uzun süredir gündemde olan ziyaretin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürüldüğü gün netleşmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ardından Ankara harekete geçmiş ve Abbas'a TBMM'de konuşma daveti gönderilmişti.

Ancak Abbas sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ilk etapta bu teklife olumlu yanıt vermemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Mahmud Abbas'a tepki göstererek "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi?" demişti.

