Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 24 Temmuz Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.

Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz’da Türkiye’den ayrılacak.

Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.

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