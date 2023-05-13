Mahmut Arslan yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığına seçildi

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 15. Olağan Genel Kurulu, 11 ve 12 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşti.



Genel kurulun ikinci günü yapılan seçimler sonucunda, Mahmut Arslan yeniden genel başkanlığa seçildi.



Genel başkan yardımcılıklarına da Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı seçildi.



"YENİ DÖNEMDE DAHA GÜÇLÜ VE ETKİN BİR HAK-İŞ'İ İNŞA EDECEĞİZ"



Seçim sonrası açıklama yapan Arslan, bütün mağdur ve mazlumların HAK-İŞ Konfederasyonu'na ihtiyacı olduğunu belirtti.



Genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan, "HAK-İŞ'in itibarına ve cesaretine uygun bir genel kurulu başarıyla sonuçlandırdık. Yeni dönemde daha güçlü ve etkin bir HAK-İŞ'i inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin