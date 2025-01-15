Mahmut Mustafa Özdil kimdir? İşte Mahmut Mustafa Özdil'in biyografisi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı koltuğuna oturan Mahmut Mustafa Özdil, bu görevden önce de kurumda görev alıyordu. İşte, Mahmut Mustafa Özdil'in biyografisi...



MAHMUT MUSTAFA ÖZDİL KİMDİR?



1975 doğumlu Özdil, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000'de mezun oldu. Aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Özdil, idare hukuku ve idari yargılama hukuku alanlarında akademik çalışmalar yürüttü. Özdil, bu alanlarda dersler verdi ve hukuk danışmanlığı yaptı.



Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan bu yana Vakfın Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini üstlenen Özdil, evli ve bir çocuk babası.



Maarif Vakfı, 55 ülkede bulunan 452 okul, 1 üniversite ve 18 eğitim merkezi, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt binası ile uluslararası eğitim liginde ilk beşte Türkiye'yi temsil ediyor.