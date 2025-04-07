Mahmut Tanal kimdir? CHP Parti Meclisi üyesi olan Mahmut Tanal'ın hayatı

CHP Parti Meclisi üyesi olan Mahmut Tanal'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili olan Mahmut Tanal, Olağanüstü 21. Kurultay'da Parti Meclis üyesi olarak seçildi. Peki, Mahmut Tanal kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?



MAHMUT TANAL KİMDİR?



Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 yılında Şanlıurfa Hilvan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamladı.



İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.



24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.



Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.