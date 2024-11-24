Mahsur kalan kanser hastasını AFAD kurtardı

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı. Ekipler, kanser tedavisi için Tufanbeyli'den Kayseri'ye gelmeye çalıştıkları öğrenilen H.İ.K. ve eşini bulundukları araçtan aldı. Çift, misafir edilmek üzere Karayolları bakımevine götürüldü.





