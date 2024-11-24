Mahsur kalan kanser hastasını AFAD kurtardı
Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı yüzünden yolda mahsur kalan bir kişiyi AFAD kurtardı.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı. Ekipler, kanser tedavisi için Tufanbeyli'den Kayseri'ye gelmeye çalıştıkları öğrenilen H.İ.K. ve eşini bulundukları araçtan aldı. Çift, misafir edilmek üzere Karayolları bakımevine götürüldü.
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