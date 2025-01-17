Mahsur kalanları helikopterler kurtarmıştı: Antalya'daki teleferik faciasında tutuklu 5 sanığa tahliye

İddianamede, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak kabul edildi. Savcılık, 12 sanığın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcılık, 12 sanığın 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildi.

Kazayla ilgili teleferik işletmecisi ANET'in eski yönetim kurulu başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. Savcılık iddianamesinde hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün yakınları dahil 150 kişi, şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

DAVANIN 5. DURUŞMASINDA TAHLİYE KARARI

Davanını 5. duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Şikayetçi Dilek Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Fatma Tural ve İrem Nazlı Özcan da sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.



Savcı tutuklu sanıklardan Suphi Kaplan'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde buşundu. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.