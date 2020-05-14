Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı

Sivas'ta Eskikale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi'nde, 4 katlı binanın çatısına çıkan Osman K.(33), aşağıya inemeyince itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE İNDİRİLDİ

Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı kapısının kilitli olması nedeniyle bina merdivenlerinden indirilemeyen Osman K. için branda açıldı. Polisin sorduğu soruları yanıtsız bırakan Osman K., itfaiye merdiveniyle indirildi.



NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI



Osman K., çatıya nasıl ve neden çıktığı yönündeki sorulara ise, "Dün gece burada kavga oldu. Ben kaçıp, binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım" diye yanıtlar verdi.



Çatısına çıktığı binanın yan tarafındaki lokantada çalıştığı ortaya çıkan Osman K., polis merkezine götürüldü.

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