Mahzen-20 operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla Tunceli’de eş zamanlı olarak “Mahzen-20” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.



Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandı bilgisini paylaştı.



Operasyonda elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertilirken ve suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti,

6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.



Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."



Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/WRyMsXa3vx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024