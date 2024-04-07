Mahzen-26 operasyonlarında Canık Çetesi çökertildi: 20 tutuklama

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mahzen-26 operasyonlarında "Canık Çetesi"nin çökertildiğini açıkladı.
Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda çetenin elebaşılığını yapan ahmet Canık'ın da yakalandığını ve 20 kişinin tutuklandığını belirtti.
10 AYDA 424 ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Ayrıca Yerlikaya, 1 Haziran 2023- 4 Nisan 2024 tarihleri arasında 424 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurup "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2024
Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 2⃣1⃣ şüpheli… pic.twitter.com/gmjkbECqyy
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