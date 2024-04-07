Mahzen-26 operasyonlarında Canık Çetesi çökertildi: 20 tutuklama

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Mahzen-26 operasyonlarında "Canık Çetesi"nin çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda çetenin elebaşılığını yapan ahmet Canık'ın da yakalandığını ve 20 kişinin tutuklandığını belirtti.



10 AYDA 424 ÇETE ÇÖKERTİLDİ



Ayrıca Yerlikaya, 1 Haziran 2023- 4 Nisan 2024 tarihleri arasında 424 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurup "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz!" dedi.