"Mahzen-45" operasyonlarında 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen "Mahzen-45" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

"Mahzen-45" operasyonlarında 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Hakan Uslu'nun da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildiği bilgisini verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hasta yakınından hemşireye saldırı

Hasta yakınından hemşireye saldırı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...