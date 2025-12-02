Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski tuğgeneralin cezası kesinleşti

Dönemin Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Bilal Çokay hakkında makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma tamamlanıp Çokay hakkında dava açıldı.

11,5 YIL HAPİS CEZASI

Çokay’ın, “Göçmen kaçakçılığı yapmak”, “Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu yargılanan Çokay, ilk derece mahkemesince 11,5 yıl hapse çarptırıldı. Karar, Yargıtay’ın onamasıyla kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Çokay, 28 Haziran 2024’te çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklandıktan sonra Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştı.

ASTSUBAYIN EVİNDEN 600 BİN DOLAR ÇIKTI

Çokay ile birlikte insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen emir astsubayı ve iki uzman çavuş da daha önce tutuklanmıştı. Askeri personelin, yasa dışı kazançlarıyla oto galeri ve gazino açtıkları belirlendi.

Emir astsubayının evinde yapılan aramada ise 600 bin dolar para ele geçirilmişti.