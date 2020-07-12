Makam aracıyla uyuşturucu transferi

Uyuşturucu kaçakçısı polis müdürüyle işbirliği yaptı, emniyetin makam aracıyla uyuşturucu parasını teslim aldı.



''Türk Escobar'' lakaplı Nejat Daş ve eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek şimdi cezaevinde.



Hürriyet gazetesinin haberine göre uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ile eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN NEJAT DAŞ'A YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ



Necmettin Yüksek, emniyetin makam aracını polis memuru şoförle birlikte Nejat Daş'a tahsis etti.



Böylelikle eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek de narkotik ekiplerinin takibine girdi.

Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek'in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ettiği ve bu nedenle polis kontrolüne takılmadığı tespit edildi.



Hatta öyle ki corona virüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını bile uyuşturucu kaçakçısı bu sayede aştı.



Nejat Daş, Çorlu ve Edirne'ye giderek yurt dışından getirilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini'ni elden teslim aldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI MAKAM ARACIYLA DELMİŞ



Nejat Daş makam aracını yalnızca para transferi değil sokağa çıkma kısıtlamalarını delmek için de kullandı.

''SIKILDIK, BİR NEFES Mİ ALSAK?''



Teknik dinlemeye takılankonuşmalarda Nejat Daş’ın, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek’e, ''Sıkıldık, bir nefes mi alsak?'' dediği, Yüksek’in de Daş’a, makam aracını gönderdiği tespit edildi.

Necmettin Yüksek ifadesinde, Nejat Daş'ı iş adamı olarak bildiğini, kendisine komplo kurulduğunu söyledi.