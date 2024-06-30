Makam odasında dayak iddiası: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında iki kişiyi dövdürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Dönmez hakkında tutuklama kararı verildi.

Makam odasında dayak iddiası: CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin dövülmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

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