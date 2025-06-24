Makam odasında dehşet: Zabıta memuru intihar etti, belediye başkanı yaralandı

Taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan’ı Bıyık’ın kolunu da sıyırdı.

Kocaeli 'de Darıca Belediyesi’nde iddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti.

Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bıyık’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İntihar girişiminde bulunan ve tabancayla başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI



Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.