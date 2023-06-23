Makam şoförünün şüpheli ölümü | 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi

Mersin’de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun makam şoförü Ali Topal, 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Koyuncu mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin evine gitti.



Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, tüm müdahalelere ragmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan çift, ifadelerinde Topal’ın balkondan düştüğünü iddia etti.



İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.