Makarna fabrikasındaki patlama soruşturması: Fabrika müdürü tutuklandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen 6 şüpheli Hendek Adalet Sarayı'na getirildi. Gece geç saatlere kadar süren hakimlik sorgusunun ardından fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FABRİKA SAHİPLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.



YAKINLARI GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİ



Şahsın Hendek Adalet Sarayı'ndan çıkarıldığı esnada yakınları şemsiye ve cep telefonu ışıkları açarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi.