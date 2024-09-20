Makarna fabrikasındaki patlama soruşturması: Fabrika müdürü tutuklandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Bugün öğlen saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilen 6 şüpheli Hendek Adalet Sarayı'na getirildi. Gece geç saatlere kadar süren hakimlik sorgusunun ardından fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FABRİKA SAHİPLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
YAKINLARI GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİ
Şahsın Hendek Adalet Sarayı'ndan çıkarıldığı esnada yakınları şemsiye ve cep telefonu ışıkları açarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi.
Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.
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