Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3’e çıktı. Olayda yaralanan Güven Albayrak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı yükseldi
Makarna fabrikasındaki patlama soruşturması: Fabrika müdürü tutuklandı

Makarna fabrikasındaki patlama soruşturması: Fabrika müdürü tutuklandı

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Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.

Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı yükseldi - 1 Güven Albayrak

Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da kurtarılamadı. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'ye çıktı.

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