Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı yükseldi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3’e çıktı. Olayda yaralanan Güven Albayrak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı.
Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da kurtarılamadı. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'ye çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Patlama