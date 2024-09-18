Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.
İfadelerine başvurulan 7 şüpheliden 6'sı hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü. 1 kişi serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

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