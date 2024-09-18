Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 7 kişi ifadeye çağrıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 7 kişi ifadeye çağrıldı.

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 7 kişi ifadeye çağrıldı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı. Hendek Adliyesine gelen 7 şüphelinin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

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