Alkollü sürücü dehşeti: 6 aylık bebek öldü, anne yoğun bakımda
19.11.2025 20:54
Son Güncelleme: 19.11.2025 20:55
AA
Büyükçekmece'de makas atan pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen pikap sürücüsü tutuklandı.
İstanbul Büyükçekmece'de pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Mimarsinan Mahallesi mevkiinde dün, makas atarak ilerlediği iddia edilen E.T.S. (24) idaresindeki pikap, Yasin Gökhan E'nin (42) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan baba Yasin Gökhan E, anne Merve Öztürk E. ile 6 aylık bebekleri Kaan E. yaralandı.
Baba ile bebek, sağlık ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otomobil içinde sıkışan anne Merve Öztürk E. ise bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan bebek yapılan müdahaleye karşın bugün hayatını kaybetti.
ANNE YOĞUN BAKIMDA
Anne Merve Öztürk E'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan pikap sürücüsü E.T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.