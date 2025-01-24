Makas atan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, saat 13.50 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli ve makas atarak geldiği iddia edilen Ali N. idaresindeki 07 BFE 845 plakalı otomobil, önce Erkan Burak. A.'nın idaresindeki 48 DM 888 araca, ardından da Yusuf K.'nin kullandığı 07 AAH 752 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf K., refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.



BİRİ ÇOCUK 2 YARALI



Kazanın diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yusuf K. ve 7 yaşındaki Mustafa K.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba harcadı.



KARŞI ŞERİDE GEÇTİ



Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen otomobil vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından düzeltilmesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpma sonrası aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 07 AAH 752 plakalı otomobilin savrularak geri geri bariyerleri aşması ve karşı yöne geçmesi yer aldı. Kaza anında karşı yönden gelen araç trafiğinin az olması muhtemel bir facianın önüne geçti.



OLAYIN ŞOKUYLA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Kaza sonrası araçlardan bulunan küçük bir kızın yaşadığı korku nedeniyle gözyaşı döktüğü ve annesinin sarılarak kızını teselli ettiği görüldü. Kazayı gören araç sürücülerinden Ramazan Bozan, aracın makas atarak geldiğini belirterek, “Yaralılar vardı hastaneye gittiler. İçlerinde bir tane de çocuk vardı” dedi. Araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik açıldı.

