Makas atan hafriyat kamyonuna 14 bin lira ceza

İstanbul Ümraniye'de trafikte makas atarak ilerlediği görüntüler sosyal medyada paylaşılan hafriyat kamyonu sürücüsüne 14 bin lira para cezası verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, 30 Mart'ta TEM Otoyolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüsünün S.A. olduğunu tespit etti.



Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "makas atmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "emniyet şeridi ihlali"nden 4 bin 64 lira, "aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi"nden 436 lira, "yakın takip"ten 436 lira, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında da "SRC" maddesinden 1420 lira, "pisikoteknik"ten 3 bin 584 lira olmak üzere toplamda 14 bin 4 lira cezai işlem uygulandı.



Ayrıca S.A'nın sürücü belgesi, yaptığı tehlikeli manevralar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden "sağlık şartlarını yerine getirene kadar" geçici olarak iptal edildi.

