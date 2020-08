Makas atan sürücü bir aileyi yok etti

İstanbul Beşiktaş’ta 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin şüpheli sürücü bir yıldır ekiplerce aranıyor.

Olay 9 Haziran 2019’da Beşiktaş TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Makas atarak ilerleyen şüpheli sürücü 3’ü çocuk 4 kişinin ölmesine, 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8), Nurullah Eray’ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) hayatını kaybetti.

Cenazeler Muş ve Bitlis’te toprağa verilmiş, ancak kazadan 15 gün sonra yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan küçük kızın Gülnur değil, ailenin öldü diye toprağa verdikleri Hiranur olduğu ortaya çıkmıştı.

BİR YILDIR GEÇMESİNE RAĞMEN YAKALANMADI

Kazada iki torunu ve kızı ölen Fetullah Akçil, firari sürücü Y.A’nın yakalanması için yetkililerden yardım istedi.



Olayın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Akçil, kazanın ardından sürücünün 4 tane sabıkası kaydı çıktığını öne sürdü.

''HER GÜN ACIMIZ TAZELENİYOR''

Akçil, “Bizim devletimizden isteğimiz, bu insanın bir an önce yakalanmasıdır. Yakalanmadığı her gün acımız tazeleniyor. Her gece kızım, torunlarım gözümün önüne geliyor. Bir aile yok oldu.

Yaralı olan torunumun bir gözü kaza nedeniyle artık görmüyor.

''KASTEN ÖLDÜRMEDE CEZA BU OLMAMALI''

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, firari şoföre 22,5 yıla kadar hapis cezası istendiğini dile getiren Akçil, ''Bizim isteğimiz, bu şahsın bir an önce yakalanıp ceza alması. 4 kişinin kasten ölümüne sebep olan bir şahsın cezası bu olmamalı'' dedi.

Akçil, olayla ilgili yakalanan iki şüphelinin 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığını da belirtti.