Makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Elazığ’da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attı.

Makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

’da makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Yolda makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı.

Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Esnaftan ekmeğe zam talebi: Maliyetler gerekçe gösterildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...