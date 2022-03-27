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Makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı

İstanbul Kadıköy’de aracıyla seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye 6 bin 326 lira para cezası kesildi.

Haberler - DHA 27.03.2022 - 15:52

Makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir sürücü otomobiliyle makas atarak ilerledi.

O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün Samet A. olduğu belirlendi. Yakalanan sürücüye; makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, arabada film cam bulunması, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 6 bin 316 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca araç sahibine ise sürücü belgesiz araç kullandırmak maddesi gereğince 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Öte yandan Sürücü Samet A. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Göztepe Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

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